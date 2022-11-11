الطريقي: 'النيابة العمومية طلبت بإلحاح إصدار بطاقة إيداع ضد الغنوشي وفريق الدفاع طالب باستدعاء شخصية نافذة في البلاد'


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 15:56قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد سامي الطريقي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنه لا علاقة للغنوشي بقضية انستاليغو.


وبين أن استنطاق الغنوشي أمس في محكمة سوسة 2 يدخل في إطار الطور الإستقرائي للقضية.

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وفي تدخل هاتفي له في برنامج ستوديو شمس اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أفاد الطريقي بأن الغنوشي ليس متهما في القضية بل هو مظنون فيه، مشيرا إلى أنه تم استنطاقه لمدة 4 ساعات ومن ثم انطلقت المرافعات والتي بلغ عددها 12 مرافعة بحضور أكثر من 30 محامٍ.

وكشف المتحدث أن النيابة العمومية طلبت بإلحاح إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد راشد الغنوشي، مبينا أن فريق الدفاع طالب قاضي التحقيق باستدعاء شخصية نافذة واسم كبير في البلاد للاستماع له.
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ورفض سامي الطريقي تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص هذه الشخصية.

وأفاد أن الاستماع للغنوشي أمس تم على أساس وشايتين، مشددا على أن القضية مفبركة.



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