بسبب فقدان الأدوية: ممثل مجلس الصيادلة بالقصرين يصف مرضى الأعصاب بـ'القنابل الموقوتة' ويُحذّر


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 10:33قراءة: 0 د, 51 ث
      
وصف ممثل المجلس الجهوي للصيادلة بالقصرين، عبد الحميد الخليفي، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، مرضى الأعصاب بـ''القنابل الموقوتة'' لأنه لا يمكنهم التحكم في أنفسهم دون الأدوية.


وقال عبد الحميد الخليفي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس ، إن أدوية الأعصاب مفقودة في تونس وقد تعرض عدد من الصيادلة للاعتداء من قبل بعض المرضى.

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وجذّر ممثل المجلس الجهوي للصيادلة بالقصرين، من ردّة فعل مرضى الأعصاب الذين لا يتناولون أدويتهم التي لفت إلى أنهات قد تصل إلى الاعتداءات والقتل خاصة وأنها ردة فعل خارجة عن إرادته.

عدد الأدوية المفقودة في تونس يصل إلى 700 دواء
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كما أكد عبد الحميد الخليفي أن هناك قائمة طويلة للأدوية المفقودة في تونس والتي بلغت 700 دواء.

و أوضح أن من بين الأدوية المفقودة أدوية أمراض مزمنة على غرار "الانسولين".

وقال ممثل المجلس الجهوي للصيادلة بالقصرين، إن 'الانسولين" غير متوفر حاليا وفي حال توره فإنه بكميات قليلة جدا.

ولفت إلى أن عديد الأدوية المفقودة ليست لها أدوية جنيسة مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المرضى لا يجدون الأدوية في المستشفيات.





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