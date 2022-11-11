محمد بوغلاب: بعقليتنا الحالية... هاو وجهي كان رجعتو دولار واحد من الأموال المنهوبة


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 10:23قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الإعلامي محمد بوغلاب في فقرته على اليوتيوب " ما يفلت شي" ان السلطات التونسية همها الشعبوية بعيدا عن الانجازات الحقيقة مضيفا " كيف يمكن ان نحقق مدينة صحية في القيروان و"تي جي في" ونحن نتسول"...


وطرح بوغلاب ملف عودة الأموال المنهوبة مشيرا الى فشل تلك الجهود قائلا " الرئيس قيس سعيد تحدث عن لجنة لم تقم بأي شيء "... وتابع " لجنة الأموال المنهوبة لم تهتم بتاتا بالمسائل القانونية وباحترام آجال التقاضي التي تعتبر مهمة في الغرب" مضيفا " خدمة بعلي".

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وقال محمد بوغلاب " البنوك السويسرية أكثر البنوك المؤمنة وهي لا تسال عن مصدر الأموال وبالتالي فمن المستحيل ان نعيد تلك الاموال متابعا " نحن في تونس نقوم بتجميد اي مليم ياتي من الخارج بذريعة تبييض الأموال".

وتابع بوغلاب " حتى القضاة في تونس قمنا باهانتهم واغلب القضاة المهمين اتهموا في ملفات امن دولة وفساد في ظروف استثنائية ولا تتوفر فيها مبادئ المحاكمة العادلة".
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وقال بوغلاب " بعد تلك التجاوزات لن يثق القضاء الدولي في القضاء التونسي خاصة وان " الدولة دارت على صوابعها تاكل فيهم".


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