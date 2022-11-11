محمد بوغلاب: بعقليتنا الحالية... هاو وجهي كان رجعتو دولار واحد من الأموال المنهوبة

قال الإعلامي محمد بوغلاب في فقرته على اليوتيوب " ما يفلت شي" ان السلطات التونسية همها الشعبوية بعيدا عن الانجازات الحقيقة مضيفا " كيف يمكن ان نحقق مدينة صحية في القيروان و"تي جي في" ونحن نتسول"...





..



.

.. ...

وطرح بوغلاب ملف عودة الأموال المنهوبة مشيرا الى فشل تلك الجهود قائلا " الرئيس قيس سعيد تحدث عن لجنة لم تقم بأي شيء "... وتابع " لجنة الأموال المنهوبة لم تهتم بتاتا بالمسائل القانونية وباحترام آجال التقاضي التي تعتبر مهمة في الغرب" مضيفا " خدمة بعلي".وقال محمد بوغلاب " البنوك السويسرية أكثر البنوك المؤمنة وهي لا تسال عن مصدر الأموال وبالتالي فمن المستحيل ان نعيد تلك الاموال متابعا " نحن في تونس نقوم بتجميد اي مليم ياتي من الخارج بذريعة تبييض الأموال".وتابع بوغلاب " حتى القضاة في تونس قمنا باهانتهم واغلب القضاة المهمين اتهموا في ملفات امن دولة وفساد في ظروف استثنائية ولا تتوفر فيها مبادئ المحاكمة العادلة".وقال بوغلاب " بعد تلك التجاوزات لن يثق القضاء الدولي في القضاء التونسي خاصة وان " الدولة دارت على صوابعها تاكل فيهم".