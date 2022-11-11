جامعة مؤتة الأردنية تكرم رئيس لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي للفيزياء بجامعة صفاقس الدكتور محمد اللوز


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 07:15قراءة: 0 د, 45 ث
      
باب نات - كرمت جامعة مؤتة الاردنية الدكتور محمد اللوز، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم، جامعة صفاقس ورئيس لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي للفيزياء بجامعة صفاقس، تقديرا لاسهاماته المتميزة في مجال البحث العلمي.


جاء ذلك على اثر توقيع اتفاقية تعاون مشترك يوم بين جامعة مؤتة الاردنية وصفاقس التونسية بإشراف كل من رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ونائب رئيس جامعة صفاقس الدكتور فايز قرقوري وبحضور كل من الدكتور مروان الموسى نائب الرئيس والدكتور مخلد الطراونة عميد الدراسات العليا والدكتور سيف النوايسة مدير مكتب الشؤون الدولية من الجانب الأردني وعميد كلية العلوم الدكتور مبروك شعبان والدكتور محمد اللوز رئيس لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي للفيزياء بجامعة صفاقس من جامعة صفاقس التونسية.

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وللإشارة فإن هذه الاتفاقيّة تهدف أساسا إلى تعميق العلاقات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والاكاديمي وتبادل الخبرات بين الطرفين وستسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتسهيل البحوث العلمية التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعتين .

وائل الرميلي
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