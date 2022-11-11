الإستعدادات لقمة الفرنكوفونية والسياسة الخارجية لتونس محور لقاء رئيس الدولة بوزير الخارجية

مثلت الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس لقمة الفرنكوفونية ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.





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وجاء في بلاغ مقتضب نشرته مساء يوم الخميس رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول ايضا الثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية لتونس.وستقام الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بجزيرة جربة (ولاية مدنين)، مع 91 مشاركة مرتقبة من أعلى مستوى في هذه القمة من جملة 110 مشاركة.