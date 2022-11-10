قيس سعيد يؤكد لوزير الداخلية على ضرورة التصدي للاحتكار والارتفاع غير المقبول للاسعار


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 20:33قراءة: 0 د, 40 ث
      
استقبل الخميس 10 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقد نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بيانا مقتضبا قالت فيه ان اللقاء تناول الوضع العام في البلاد، وضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان.


كما جاء في البيان أن رئيس الدولة شدد على تأمين المواطنين والمواطنات في حياتهم ومعاشهم وخاصة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.

..

.

وقد أثار بيان رئاسة الجمهورية عديد التفاعلات خاصة بسبب "تسرّب" خطأ لتاريخ اللقاء الذي انعقد حسب صفحة الرئاسة في 10 نوفمبر 2021 .
كما استغرب النشطاء الحديث عن الاسعار مع وزير الداخلية وتساءلوا بعضهم بالقول "ياخي الاسعار موش تابعين وزارة التجارة !؟ ولاّو تابعين الداخلية".
فيما سخر ٱخرون بالقول " يظهرلي المواد الاساسية بش نوليو ناخذوهم من مراكز الامن وموش من المحلات والمغازات".
..
...





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256428



En continu...

Toutes les news...
عيد الشجرة
الخميس 10 نوفمبر 2022 | 15 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:16 14:54 12:10 06:52 05:23
Babnet
19°
Babnet25°Babnet% 94:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1924°-1823°-1722°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    22368,5

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30316 DT        1$ =3,27027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   915,6 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   