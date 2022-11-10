قيس سعيد يؤكد لوزير الداخلية على ضرورة التصدي للاحتكار والارتفاع غير المقبول للاسعار

استقبل الخميس 10 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقد نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بيانا مقتضبا قالت فيه ان اللقاء تناول الوضع العام في البلاد، وضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان.





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كما جاء في البيان أن رئيس الدولة شدد على تأمين المواطنين والمواطنات في حياتهم ومعاشهم وخاصة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.وقد أثار بيان رئاسة الجمهورية عديد التفاعلات خاصة بسبب "تسرّب" خطأ لتاريخ اللقاء الذي انعقد حسب صفحة الرئاسة في 10 نوفمبر 2021 .كما استغرب النشطاء الحديث عن الاسعار مع وزير الداخلية وتساءلوا بعضهم بالقول "ياخي الاسعار موش تابعين وزارة التجارة !؟ ولاّو تابعين الداخلية".فيما سخر ٱخرون بالقول " يظهرلي المواد الاساسية بش نوليو ناخذوهم من مراكز الامن وموش من المحلات والمغازات".