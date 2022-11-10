قناة التاسعة تكذّب معز بن غربية وتنفي أن لديها ديْنا ب 800 الف دينار لجامعة كرة القدم وأنه يوجد عضو جامعى له علاقة بالقناة‎‎

أصدرت الخميس 10 نوفمبر، قناة التاسعة بيانا كذبت من خلاله ما صرح به الاعلامي معز بن غربية يوم الثلاثاء الماضي في برنامج ستاد + بخصوص وجود دين لدى القناة تجاه جامعة كرة القدم بقيمة 800 ألف دينار.





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كما أكدت القناة انه ليس لديها أي وضعية لتضارب مصالح كما وقعت الإشارة إليه أيضا في نفس البرنامج، وتؤكد كذلك أنه لا يوجد أي عضو مكتب جامعي شريك في القناة.يذكر أن بن غربية كان صرح بأن وديع الجريء حرم قناة قرطاج + من تصوير لقطات من مباريات البطولة المحترفة لكرة القدم بحجة ان لديه دين تجاه الجامعة ب400 الف دينار في حين سمح لقناة التاسعة بالتصوير رغم ان لديها دينا تجاه الجامعة بقيمة 800 الف دينار.كما اشار بن غربية الي ان قناة التاسعة في وضعية تضارب مصالح باعتبار وجود عضو مكتب جامعي له علاقة بالقناة المذكورة في اشارة على الارجح الي حسين جنيح.