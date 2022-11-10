أسرع قرار تم تطبيقه: انطلاق الحصص الرياضية الصباحية لأعوان وموظفي رئاسة الحكومة

انتظمت بمقر رئاسة الحكومة، أولى الحصص الرياضية لفائدة عدد من الاعوان واموظفين باشراف النادي الرياضي برئاسة الحكومة وبتنظيم مؤطري الجامعة التونسية للرياضة للجميع ...

وكان وزير الشباب والرياضة قد أكّد أول أمس الثلاثاء سعي الوزارة إلى تعميم ممارسة الرياضة داخل أماكن العمل وخاصة المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 عاملا وانتداب مختص في هذا المجال.



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وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور المتداولة للحصص الرياضية بالقول " أسرع قرار تم تطبيقه".وحسب بلاغ لوزارة الشباب و الرياضة تأتي هذه المبادرة في اطار استراتيجية تدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة في الاوساط الادارية لأهمية النشاط البدني في الحفاظ على صحة الموظفين ودوره في تحقيق الاندماج الاجتماعي .وتسعى مختلف الهياكل الى زيادة نسبة مشاركة التونسيين في مختلف المجالات في ممارسة الرياضة و التربية البدنية حيث تبين من خلال مسح وطني في الغرض نظمه المرصد الوطني للرياضة،أن نسبة 83.2% من التونسيين لا يمارسون الأنشطة البدنية والرياضية وهو رقم مخيب يستدعي وضع خطة عملية وطنية وجهوية ومحلية بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة من وزارات وبلديات ومجتمع مدني لتوفير اكثر فرص لممارسة الرياضة للجميع حسب الخبراء.ولئن تحقق هذه البادرة الاضافة للحياة اليومية للموظف فهي تستدعي براي عدد من الملاحظين مواءمة توقيت حصص الرياضة مع التوقيت الاداري وتوفير اللوجستيك والفضاءات اللازمة بمقرات العمل لضمان الاقبال على ممارسة الرياضة في الاوساط الادارية والمهنية