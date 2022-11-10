الطبوبي : 'السقف يتهاوى علينا شيئا فشيئا ولن نسمح بذلك'

علّق اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على قرار إحالة مؤسسات إعلامية على التسوية القضائية ومن بينها إذاعة شمس أف أم.





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يريدون ضرب الاتحاد من الداخل ومن له ملف فلينشره

حول تأجيل الإنتخابات: 'كان القرآن ما يتغيّرش ويجب مراجعة القانون الإنتخابي'

'لا بد من حسم أزمة التعليم الأساسي... وأحرص على تنظيم جلسة في الساعات القادمة'

وزير الاقتصاد جاء للتدمير بأفكار ليبرالية مٌتوحشة ومليون خط أحمر للمساس بالقطاع العام

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم عقب تجمع عمالي بوكالة التبغ والوقيد، قال الطبوبي إن جميع المؤسسات تمر بأزمة، مؤكدا أن 'السقف يتهاوى علينا شيئا فشيئا ولن نسمح بذلك'.وصرّح بخصوص التسوية القضائية قائلا 'يكملو يبيعو العباد'.واعتبر أن الصعوبات والتعقيدات التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والمؤسسات بصفة عامة ليست من عدم، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يريد مزيد سكب الزيت على النار ولا يريد أن يكون طرفا في الأزمة السياسية.وقال الطبوبي، خلال إشرافه على تجمع عمالي بوكالة التبغ والوقيد، "يريدون ضرب الاتحاد من الداخل و لم يتمكنوا من ذلك".وأضاف الطبوبي أن الاتحاد لم يدخل في الصراعات السياسية لكن هماك من يتعمد تشويه المنظمة وصرح "يعتمدون التشويه ومن له ملف فلينشره".ودعا الطبوبي إلى ضرورة مراجعة القانون الإنتخابي، معبرا عن استغرابه من وجود مترشح فقط للتشريعية في بعض الدوائر.واعتبر الطبوبي أنه من غير المعقول أن يسمح القانون الإنتخابي بوجود مترشح وحيد في دائرة من الدوائر.وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الإنتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، قال الطبوبي 'كان القرآن ما يتغيّرش... أي عمل بشري قابل للتقييم'.وفي هذا السياق، تحدث الأمين العام عن صعوبات وتعقيدات، مطالبا بقراءة موضوعية وبالتأني وإدخال التنقيجات اللازمة بهدف تحقيق الدينامكية الديمقراطية وتعدد للترشحات.وشدّد الأمين العام للمنظمة الشغيلة على ضرورة حسم أزمة التعليم الأساسي في أقرب وقت.و قال الطبوبي إنه يحرص على تنظيم جلسة في الساعات القادمة.وتحدث الطبوبي عن ضرورة الأخذ بعين الإعتبار لمكانة المربي ولعودة أبناء الشعب التونسي إلى مقاعد الدراسة.يُذكر أن الآلاف من تلاميذ التعليم الإبتدائي لم يعودوا إلى اليوم إلى مقاعد الدراسة بسبب مقاطعة المعلمين النواب للدروس احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية.وقال الطبوبي "كلنا ڨمرث الدخان وكلنا القطاع العام والمعركة في القطاع العام ليست من اليوم".وأضاف الطبوبي أن مختلف الحكومات المتعاقبة تسعى لتفكيك القطاع العام وصرح "مليون خط احمر للمساس في القطاع العام".وشدد نور الدين الطبوبي على أن استهداف "ڨمرڨ الدخان" ليس بالصدفة مطالبا بضرورة تعيين رئيس مدير عام للوكالة بعقد أهداف".وأبرز الطبوبي أن المؤسسة العمومية مكبلة على جميع المستويات والمنظمة الشغيلة تريد إصلاحها بعقد أهداف والنجاعة في عقد القرار مشيرا إلى أن الاتحاد قدم رؤيته في ذلك.وتابع المتحدث بأن الاتحاد عبر عن رغبته في إصلاح المؤسسات العمومية ووضعها على الطاولة حالة بحالة مع الحفاظ على ديمومتها وعموميتها لافتا إلى أن الاتحاد قدم برنامجه ورؤيته في المؤسسات العمومية ومسألة الدعم والإصلاحات الجبائية .وأفاد نور الدين الطبوبي، بأن من يريد الحديث فوق الطاولة فليتحدث وطالب بتنطيم جلسات تبث مباشرة للرأي العام.وذكّر أمين عام اتحاد الشغل بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال إنه لا للمساس بالقطاع العام وأكد أن العبرة ليست بالشعارات وإنما بالممارسة حسب قوله.كما اتهم الطبوبي وزير الاقتصاد بالعمل على تدمير المؤسسات العمومية وقال "وزير الاقتصاد والتنمية جاء للتدمير بأفكار ليبرالية متوحشة".من جهة أخرى اعتبر الطبوبي، أن السياسة الاقتصادية للبلاد قائمة على الدعم الانتقال من منظومة وخيارات معينة ليس بهذه السهولة أو بجرة قلم.