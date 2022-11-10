بسيس " الافريقي ضربها فيروس الشعبوية مثل تونس همها ملاحقة مقلد في اذاعة"

علق الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على هزيمة النادي الافريقي في البطولة الافريقية.

وقال بسيس أن الهيئة المديرة للافريقي ضربها فيروس الشعبوية الذي ضرب البلاد بأكملها مضيفا " يلاحقون مقلدا في اذاعة واخر همهم كرة القدم".



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" الافريقي لم يكن يستحق المرور بهكذا أداء حتى لو نجح في التسجيل... من الواضح انو الفريق لا يمكن أن يذهب بعيدا....

مشكلة الافريقي انه مثل بلد بأكمله ضربه فيروس الشعبوية... أصدقائي في الهيئة المديرة وهم أصدقائي فعلا، ما معنى هيئة فريق في حجم الافريقي تركيزها على بلاغ للتنديد بمقلد في إذاعة عوض التواصل مع جماهيرها في القضايا الحقيقية الي تهم الفريق، حتى قضية المرحوم عمر العبيدي يلزم التذكير انو عمر مات الله يرحمو يحلم بجمعية كبيرة تجيب اطراح الكورة فوق الميدان ونقطة وارجع للسطر....

أصبحشي اخر اهتمام في النادي الافريقي هي الكورة؟؟؟ ؟"

وكان النادي الافريقي انسحب من منافسات كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم اثر هزيمته مساء أمس الاربعاء امام يونغ افريكانز التنزاني بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس بنتيجة صفر-1 في اطار اياب الدور التمهيدي مكرر للمسابقة.وكان النادي الافريقي قد تعادل بنتيجة صفر-صفر في مباراة الذهاب امام الفريق التنزاني التي جرت الاسبوع المنقضي بدار السلام.وجاء هدف الانتصار لصالح يونغ افريكانز الذي يدربه الممرن التونسي نصر الدين النابي بفضل اللاعب ستيفان عزيز.