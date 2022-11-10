بسيس " الافريقي ضربها فيروس الشعبوية مثل تونس همها ملاحقة مقلد في اذاعة"

علق الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على هزيمة النادي الافريقي في البطولة الافريقية.
وقال بسيس أن الهيئة المديرة للافريقي ضربها فيروس الشعبوية الذي ضرب البلاد بأكملها مضيفا " يلاحقون مقلدا في اذاعة واخر همهم كرة القدم".
وقال بسيس أن الهيئة المديرة للافريقي ضربها فيروس الشعبوية الذي ضرب البلاد بأكملها مضيفا " يلاحقون مقلدا في اذاعة واخر همهم كرة القدم".
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وكان النادي الافريقي انسحب من منافسات كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم اثر هزيمته مساء أمس الاربعاء امام يونغ افريكانز التنزاني بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس بنتيجة صفر-1 في اطار اياب الدور التمهيدي مكرر للمسابقة.
وكان النادي الافريقي قد تعادل بنتيجة صفر-صفر في مباراة الذهاب امام الفريق التنزاني التي جرت الاسبوع المنقضي بدار السلام.
وجاء هدف الانتصار لصالح يونغ افريكانز الذي يدربه الممرن التونسي نصر الدين النابي بفضل اللاعب ستيفان عزيز.
وكتب بسيس في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
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