راشد الغنوشي من أمام محكمة سوسة 2: ''وجودي هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر الأمن''

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، من أمام المحكمة الابتدائية سوسة 2، في تصريح لمراسل إذاعة إي أف أم، إن ''وجوده هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر الأمن ولن يحلّ مشكلة الانتخابات التي تزيّف''.





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وبين أن قضية أنستالينغو المتهم فيها، هي قضية زائفة مثل القضايا التي سبقتها، ولكن يراد منها صرف أنظار الشعب التونسي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها.وتابع الغنوشي ''جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء لأنني أعرف أن القضايا فارغة والملفات ليس فيها أي مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من دفع المواطنين إلى قتل بعضهم البعض''، وفق قوله.وكانت النيابة العمومية فتحت تحقيقا شمل قياديين من حركة النهضة وإعلاميين ورجال أعمال في قضية تتعلق بشركة أنستالينغو المختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرقمي.وتتعلق التهم بغسل الأموال والسعي إلى تبديل هيئة الدولة والإساءة إلى رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.يُذكر أن حركة النهضة وعلى لسان مستشار الغنوشي، نفت مطلقا علاقتها بالقضية.