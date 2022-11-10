راشد الغنوشي من أمام محكمة سوسة 2: ''وجودي هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر الأمن''


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 10:23قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، من أمام المحكمة الابتدائية سوسة 2، في تصريح لمراسل إذاعة إي أف أم، إن ''وجوده هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر الأمن ولن يحلّ مشكلة الانتخابات التي تزيّف''.


وبين أن قضية أنستالينغو المتهم فيها، هي قضية زائفة مثل القضايا التي سبقتها، ولكن يراد منها صرف أنظار الشعب التونسي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها.

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وتابع الغنوشي ''جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء لأنني أعرف أن القضايا فارغة والملفات ليس فيها أي مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من دفع المواطنين إلى قتل بعضهم البعض''، وفق قوله.

وكانت النيابة العمومية فتحت تحقيقا شمل قياديين من حركة النهضة وإعلاميين ورجال أعمال في قضية تتعلق بشركة أنستالينغو المختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
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وتتعلق التهم بغسل الأموال والسعي إلى تبديل هيئة الدولة والإساءة إلى رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

يُذكر أن حركة النهضة وعلى لسان مستشار الغنوشي، نفت مطلقا علاقتها بالقضية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 256373

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Novembre 2022 à 11h 25m |           
والله انك الرجل المناسب الذي تحتاجه تونس لكن على مراد الله شعب غبي باتم معنى الكلمة حاشا من لا يستحقون لقب الغباء
اصمد وصامد واكمل رسالتك فانت في الطريق الصحيح وسيرى الله عملكم
وسيخلد التاريخ اسمك منقوشا في ذاكرة الرجال
لاتياس تونس ولادة وشعبها الابي لا يهزم طال الزمان ام قصر.



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