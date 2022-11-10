خليفة بن سالم: تي شكونو هذا مجلس حقوق الانسان وشنية الأمم المتحدة..وكان جيت عندي سلطة ما نكلمهمش أصلا!؟

استنكر الاربعاء 9 نوفمبر، كرونيكور قناة التاسعة خليفة بن سالم التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة كما عبر عن رفضه لمشاركة أطراف من المعارضة ومن الحكم في هذا الاجتماع الدوري بسويسرا.







وقال بن سالم " ما فماش حاجة اسمها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هاذي موازين قوى وانا ضد انو الحكومة والمعارضة يمشيو لمجلس حقوق الانسان وكان جيت انا عندي سلطة ما نكلمهمش اصلا".



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وتابع بن سالم مستنكرا " تي شكونو مجلس حقوق الانسان وشنية هالامم المتحدة !؟" معتبرا ان هذه المجالس والمنظمات مقاربة سياسية تخفي مصالح اقتصادية ومالية للدول الكبرى".



الفيديو بداية من 39:50

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وقال بن سالم " ما فماش حاجة اسمها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هاذي موازين قوى وانا ضد انو الحكومة والمعارضة يمشيو لمجلس حقوق الانسان وكان جيت انا عندي سلطة ما نكلمهمش اصلا".وتابع بن سالم مستنكرا " تي شكونو مجلس حقوق الانسان وشنية هالامم المتحدة !؟" معتبرا ان هذه المجالس والمنظمات مقاربة سياسية تخفي مصالح اقتصادية ومالية للدول الكبرى".