بودن تشكر الدبيبة والشعب الليبي على وقوفهم المستمر مع التونسيين

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الأربعاء ، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.





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وأفاد المكتب الإعلامي لعبد الحميد الدبيبة، أن المكالمة تمحورت حول متابعة العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا.وقد تقدّمت بودن خلال الاتصال بالشكر للدبيبة وللشعب الليبي على وقوفهم المستمر مع الشعب التونسي.من جانبه أكد رئيس الوزراء الليبي عمق العلاقات بين البلدين، والموقف المتميز للشعب التونسي وحكومته خلال المراحل التي مرت بها ليبيا.وكان الملحق الإعلامي للسفارة الليبية ب​تونس​ منعم العشيبي، أكد أمس في تصريح لاذاعة "موزاييك"، "وصول شحنة من البنزين عيار 95 تقدر بـ30 ألف طن متري إلى أحد الموانئ التونسية قادمة من ليبيا"، مشيرا الى أن "حمولة البنزين لا تتعلق بصفقة تجارية، و إنما تأتي ببادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ​عبد الحميد الدبيبة​ في إطار الدعم والتضامن وعلاقات التعاون بين البلدين والشعبين".وأوضح أن "هذه الشحنة من البنزين تمت تعبئتها في ليبيا يوم الثاني من الشهر الجاري، ووصلت مؤخرا إلى أحد الموانئ التونسية لإفراغها".