رئيس الجمهورية: لن يكون هناك تفريط، كما يدعي البعض، في المؤسسات والمنشآت العمومية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء نتائج المشاركة التونسية في قمة المناخ بجمهورية مصر العربية، وخاصة المحادثات الثنائية التي أجرتها رئيسة الحكومة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين في هذه القمة.



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كما تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد، والتوازنات المالية للدولة. وأكد رئيس الجمهورية حرصه على مقاربة هذه القضايا مقاربة جديدة تقوم على العدل والانصاف وعلى عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحل الناجع يجب أن ينطلق من إرادة الشعب، ولن يكون هناك تفريط، كما يدعي البعض، في المؤسسات والمنشآت العمومية.وتناول الاجتماع، كذلك، قضية الضحايا والمفقودين بجرجيس وغيرها من المناطق الأخرى في البلاد، إلى جانب مواجهة الارتفاع غير المقبول للأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية التي تظهر حينا وتغيب فجأة نتيجة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.