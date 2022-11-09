الشواشي يكشف: ممثلة الخارجية التونسية اتخذت موقفا مشرفا ضد ممثلة الكيان الصهيوني في مجلس حقوق الانسان


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 21:39قراءة: 0 د, 42 ث
      
كشف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان ممثلة الخارجية التونسية واجهت مداخلة لممثلة الكيان الصهيوني في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد أن انتقدت سجل تونس.
وقال الشواشي أن موقف ممثلة الخارجية مشرف وان كلمة الحق يجب أن تقال.


وكتب غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
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" #موقف_مشرف و #كلمة_حق
خلال أشغال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المنعقد يوم أمس بمدينة جنيف السويسرية لمناقشة تقرير الحكومة التونسية حول أوضاع حقوق الإنسان بتونس و سماع مختلف تدخلات و توصيات ممثلي الدول العضوة تدخلت ممثلة الكيان الصهيوني محاولة إحراج تونس و اعطاء الدروس لبلادنا بخصوص ملف حقوق الانسان جاء الرد المشرف من ممثلة وزارة الخارجية التونسية التي تدخلت عن بعد لتسجل رفض هذا التدخل الصادر عن الكيان الغاصب للارض الفلسطينية و المطالبة بسحبها من سجل المداخلات. "


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