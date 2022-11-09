سنية الدهماني لبودن: الغرب لن يقبل تبريرات حل البرلمان لأنه كان ساحة للعنف

انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة على قناة التاسعة تبرير رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأسباب حل البرلمان في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الدهماني " تبرير قرار الحل بأنه نتيجة العنف لا معنى له بالنسبة للديمقراطيات التي تشهد برلماناتها بين الحين والآخر أعمال عنف دون أن يؤدي ذلك إلى حل المؤسسة التشريعية.





وأضافت الدهماني " ذلك الخطاب يمكن ترويجه لدى الشعب التونسي لكنه لا يمر عند الديمقراطيات العريقة".

وتساءلت الدهماني " هل حل هيئة مكافحة الفساد والهيئة السابقة للمجلس الأعلى للقضاء يدخل في هذا الباب".

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وكانت رئيسة الحكومة



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واضافت بودن ان المسار الديمقراطي شهد تعثرا نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية التي اضعفت الدولة لاسيما في ظل الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي اثرت على تمتع التونسي بحقوقه، واولها حقه في الصحة والحياة.



وتابعت بودن ان "البرلمان المنحل تحول الى ساحة للعنف المادي والنفسي والذي لم يضف للتونسيين سوى الاحساس بانسداد الافق والياس.. الامر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم".









وأضافت الدهماني " ذلك الخطاب يمكن ترويجه لدى الشعب التونسي لكنه لا يمر عند الديمقراطيات العريقة".وتساءلت الدهماني " هل حل هيئة مكافحة الفساد والهيئة السابقة للمجلس الأعلى للقضاء يدخل في هذا الباب".وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكدت في كلمتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الانسان، لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد يوم الثلاثاء بجينيف، "أن الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان في تونس خيار لا رجعة فيه".واضافت بودن ان المسار الديمقراطي شهد تعثرا نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية التي اضعفت الدولة لاسيما في ظل الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي اثرت على تمتع التونسي بحقوقه، واولها حقه في الصحة والحياة.وتابعت بودن ان "البرلمان المنحل تحول الى ساحة للعنف المادي والنفسي والذي لم يضف للتونسيين سوى الاحساس بانسداد الافق والياس.. الامر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم".