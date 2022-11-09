أنس جابر تنشر صورا لزوجها وفريقها مع رسالة عاطفية


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 19:43قراءة: 0 د, 35 ث
      
نشرت نجمة التنس التونسية أنس جابر مجموعة من الصور تجمعها بمدربها وزوجها مرفقة برسالة عاطفية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية.


وتستعد أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2022.

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وقالت أنس في رسالتها: "يا له من موسم، الكثير من المشاعر والألقاب والذكريات، كنت على وشك إضافة المزيد، لكني أعرف ما يجب فعله للوصول إلى قمم أعلى في العام المقبل.

لم أكن لأصل إلى القمة بدون وجود فريقي وعائلتي إلى جانبي: كريم وعصام وميلاني.
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شكرا للرعاة على دعمهم لي على مدار الموسم، أحبكم جميعا.

إلى اللقاء قريبا على الملاعب".




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