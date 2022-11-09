سامي بن سلامة: منع الرئيس السابق لهيئة الانتخابات نبيل بفون من الرجوع لمهنته الأصلية كعدل منفذ!؟


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 19:08قراءة: 0 د, 25 ث
      
أكد الاربعاء 9 نوفمبر، العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة ان الجهات المعنية رفضت تمكين الرئيس السابق للهيئة نبيل بفون من الرجوع الي مهنته الاصلية كعدل منفذ منذ شهر ماي الماضي تاريخ تعيين التركيبة الجديدة للهيئة.



ووصف بن سلامة ما يحصل مع نبيل بفون بانه عيب كبير وقال "الي عندو مشكلة مع نبيل بفون كرئيس هيئة انتخابات سابق عندو القضاء...رغم اختلافاتي المعلومة مع نبيل فإنو كعضو ومن بعد كرئيس لا يقارن بالشيء المخزي الي جاء بعدو..هو ساكت...اما راهو عيب كبير".
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