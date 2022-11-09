تحدث عن السلام مع إسرائيل "معز بن غربية يدخل في مشادة مع كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي ويطالبه بالاعتذار"


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 15:57قراءة: 0 د, 22 ث
      
دخل الاعلامي معز بن غربية في مشادة كلامية مع كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي ابراهيم الرزقي بسبب تصريحه بشان السلام مع الكيان الصهيوني على خلفية فيديو رئيسة الحكومة بشرم الشيخ وحديثها مع الرئيس الاسرائيلي في قمة المناخ بمصر.
وقال معز بن غربية موجها كلامه للرزقي " كلامك غير مقبول ونطالبك بالاعتذار. وطالب بن غربية الرزقي بأن يكون ملما بالقضية الفلسطينية.



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 256333

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 09 Novembre 2022 à 16h 29m |           
معز بن غربية يحيّر في اسمه.
اعلام العار إلّي خرّب الثورة عمرو ما تقوملو قائمة. وديما في المرتبة 223




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