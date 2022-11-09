ليبيا تمنحُ تونس 30 مليون طن من البنزين

أكد الملحق الإعلامي للسفارة الليبية بتونس منعم الشعيبي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022 وصول شحنة من البنزين عيار 95 تقدّر بـ30 مليون طن متري قادمة من ليبيا إلى أحد الموانئ التونسية.





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والشعيبي يوضح أن هذه الحمولة من البنزين لا تتعلق بصفقة تجارية و إنما تأتي ببادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديبية في إطار الدعم والتضامن وعلاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين التونسي والليبي.وأوضح المسؤول الليبي منعم الشعيبي أن هذه الشحنة من البنزين تمت تعبئتها في ليبيا يوم الثاني من نوفمبر الجاري لتصل مؤخرا إلى أحد الموانئ التونسية لإفراغها.