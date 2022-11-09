صغير الزكراوي: الرئيس قيس سعيّد لا يستشير أحدا فهو من كوكب ٱخر ويعتبر نفسه نبيّا مرسلا للانسانية وليس لتونس فقط

جدّد الاربعاء 9 نوفمبر، أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي انتقاده لرئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة لما وصفه التمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية.





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واعتبر الزكراوي ان قيس سعيد أفرغ الحدث الانتخابي من محتواه بسبب هذا التمشي الانفرادي خاصة من خلال كتابة قانون انتخابي بمفرده مؤكدا انه لم يستشر احدا في كتابة القانون المذكور.وتابع الزكرازي قائلا "الرئيس من كوكب اخر يعتبر نفسه ان لديه مقاربة جديدة وفهم جديد للعالم وجاء كأنه نبي مرسل للانسانية وليس لتونس فقط وهو ما يعكس وجود مسحة دينية في خطابه من ذلك تصريحه بأنه ابتلي بالسلطة رغم انه سعى ليلا نهارا للفوز بالانتخابات".