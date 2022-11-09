والي صفاقس: 'قرّرنا تأمين مصبات النفايات عن طريق الجيش.. وباندية ومُفسدين يعطّلون شاحنات النقل'


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 08:51قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد والي صفاقس فاخر الفخفاخ، انه وعلى اثر جلسة طارئة بمقر الولاية على خلفية معضلة النفايات، امس الثلاثاء ، وذلك بمشاركة رؤساء البلديات والمعتمدين وممثلي الهياكل الإدارية ذات العلاقة بالمجال البيئي ومكونات المجتمع المدني على الصعيدين الجهوي والمحلي، تم اتخاذ قرار بتأمين المصبات الوقتية في صفاقس عن طريق الجيش، في انتظار فتح مراكظ التجميع وتثمين النفايات، خلال الاشهر القادمة.



واتهم والي صفاقس، في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء، من وصفهم بالمفسدين والرافضين لتقدم البلاد، بتعطيل شاحنات نقل النفايات، من بينهم من وصفهم بالباندية، الذين هددوا بحرق الشاحنات، امس الثلاثاء، حسب تعبيره.
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وشدد الفخفاخ انه كان مكرها على غلق مصب الميناء بصفاقس، باعتباره ميناء مخصص لتصدير الاسماك والمنتوجات البحرية، "وكل دولار يزيد في تونس" حسب تعبيره، مشيرا الى انطلاق عمليات ردم مصب الميناء.


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