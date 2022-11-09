والي صفاقس: 'قرّرنا تأمين مصبات النفايات عن طريق الجيش.. وباندية ومُفسدين يعطّلون شاحنات النقل'

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واتهم والي صفاقس، في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء، من وصفهم بالمفسدين والرافضين لتقدم البلاد، بتعطيل شاحنات نقل النفايات، من بينهم من وصفهم بالباندية، الذين هددوا بحرق الشاحنات، امس الثلاثاء، حسب تعبيره.وشدد الفخفاخ انه كان مكرها على غلق مصب الميناء بصفاقس، باعتباره ميناء مخصص لتصدير الاسماك والمنتوجات البحرية، "وكل دولار يزيد في تونس" حسب تعبيره، مشيرا الى انطلاق عمليات ردم مصب الميناء.