الزكراوي: 'الانتخابات بلا طعم ولا رائحة.. وسعيّد اصبح المشكل وليس الحل'

قال استاذ القانون، صغير الزكراوي، ان الانتخابات التششريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022، ستكون بلا طعم ولا رائحة.





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الزكراوي: 'أدعو التونسيين الى مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر.. وسنُصبح أضحوكة العالم'

واضاف الزكراوي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم 9 نوفمبر 2022، ان الانتخابات المقبلة ستكون الاضعف من حيث النسب لانها خالية من المنافسة.واعتبر الزكراوي، ان قيس سعيد افرغ الانتخابات من اي محتوى، وعوض ان يتعظ من من كتابته المنفردة للدستور واصل في مساره الانفرادي وكتب القانون الانتخابي، حسب تقديره.وتابع "اتضح ان سعيد آت من كوكب آخر ويعتبر نفسه نبيا مرسلا للانسانية لا لتونس فقط باعتبار المسحة الدينية في خطابه خاصة عندما يقول بانه ابتلي بالسلطة".وشدد الزكراوي ان سعيد اصبح هو المشكل وبقاءه الى سنة 2024 لن يكن التونسيين من اي تطور او تحسن في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.و دعا الزكراوي، التونسيين الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.واعتبر الزكراوي ان كل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد خاطئة، وكل التمشي الذي اختاره ايضا خاطئ.واضاف ان 25 جويلية 2021، ليس مسارا بل مجرّد مغامرة شخصية لقيس سعيد وعبث وارتجال، حسب تعبيره. وتابع :" سنصبح أضحوكة العالم".وشدد الزكراوي على ان رئيس الدولة غير قادر على الحكم وقراراته جميعها خاطئة، وفق تقديره.واضاف ان مسار 25 جويلية سيفشل، لان ادارة الشان العام بهذه الطريقة ستكون له كلفة.