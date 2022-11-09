سنية الدهماني: في بلاد أخرى يتم تغريم والي مدنين

نشر الحقوقي مصطفى عبد الكبير صورة لوالي مدنين وهو يلقي بمخلفات سيجارته في احد أصص الزينة في احدى الفضاءات التي ستجرى فيها قمة الفرنكفونية بجزيرة جربة.
وعلّق عبد الكبير على الصورة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا " احسن ترويج للقمة الفرنكفونية في جربة من طرف والي مدنين...هو ناجح والقمة ناجحة بيه".
وفي برنامج Raf MAG على راديو الديوان قد علقت المحامية سنية الدهماني على الصورة قائلة " التدخين مضر بالصحة وفي بلاد أخرى يتم تغريمه".
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