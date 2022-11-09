سنية الدهماني: في بلاد أخرى يتم تغريم والي مدنين


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 08:16قراءة: 0 د, 27 ث
      
نشر الحقوقي مصطفى عبد الكبير صورة لوالي مدنين وهو يلقي بمخلفات سيجارته في احد أصص الزينة في احدى الفضاءات التي ستجرى فيها قمة الفرنكفونية بجزيرة جربة.


وعلّق عبد الكبير على الصورة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا " احسن ترويج للقمة الفرنكفونية في جربة من طرف والي مدنين...هو ناجح والقمة ناجحة بيه".
وفي برنامج Raf MAG على راديو الديوان قد علقت المحامية سنية الدهماني على الصورة قائلة " التدخين مضر بالصحة وفي بلاد أخرى يتم تغريمه".
..

.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256311



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 09 نوفمبر 2022 | 14 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:17 14:55 12:10 06:51 05:22
Babnet
19°
Babnet27°Babnet% 63:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1926°-1924°-1823°-1723°-16
  • Avoirs en devises
    22460,4

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,29532 DT        1$ =3,28379 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   1337,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   