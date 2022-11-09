سنية الدهماني: في بلاد أخرى يتم تغريم والي مدنين

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وعلّق عبد الكبير على الصورة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا " احسن ترويج للقمة الفرنكفونية في جربة من طرف والي مدنين...هو ناجح والقمة ناجحة بيه".وفي برنامج Raf MAG على راديو الديوان قد علقت المحامية سنية الدهماني على الصورة قائلة " التدخين مضر بالصحة وفي بلاد أخرى يتم تغريمه".