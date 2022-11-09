بوغلاب: وزير السياحة قعد كان يدشّن في المهرجانات... ووضع القطاع في تراجع


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 07:38قراءة: 0 د, 23 ث
      
انتقد الاعلامي محمد بوغلاب أداء وزير السياحة محمد المعز بلحسين وقال أن جلّ نشاطه منصب في تدشين المهرجانات في عدد من الولايات.
واضاف محمد بوغلاب في ظهوره الأسبوعي في برنامج Eco9 على قناة التاسعة " وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي اصدرت كتابا ابيض حول مصاعب السياحة خاصة المديونية والوزير الحالي لم يقم بشيئ للاصلاح".

وتابع محمد بوغلاب " بعض النزل التاريخية في الجنوب اصبحت خرابا والوزير لم يقم بشيئ للاصلاح".

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