بعد ظهور غازي الشواشي مع قيادات جبهة الخلاص... العجبوني يؤكّد: لا وجود لأي تنسيق مع جبهة النهضة


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 19:21قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الثلاثاء 8 نوفمبر، القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني انه لا يجب تحميل الصورة التي ظهر بها أمين عام الحزب غازي الشواشي مع قيادات جبهة الخلاص في سويسرا اكثر مما تحتمل.


وافاد العجبوني بأن الشواشي لم يلتقي فقط قيادات من جبهة الخلاص بل التقى كذلك مع كمال الجنوبي و جلال الماطري و غيرهم من مناضلي حقوق الإنسان في سويسرا.

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وتابع قائلا " أؤكد لكم أنه لا تنسيق بين التيار و جبهة النهضة و باراشوكاتها. و صار نقاش حاد بين الطرفين في سويسرا لأن التيار يرفض رفضا قاطعا التنسيق مع جبهة النهضة".

يذكر ان رئيس الجمهورية وخلال استقباله وزير الداخلية هاجم جبهة الخلاص وقال ان لديهم مٱرب معروفة من بينها الارتماء في احضان الخارج مضيفا بأنه تم طردهم من الرقاب في سيدي بوزيد فاجتمعوا في جنيف.

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