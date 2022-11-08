سامي الطاهري: فيديو بودن مع الرئيس الاسرائيلي فضيحة لن نقبل تبييضها

قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان فيديو رئيسة الحكومة نجلاء بودن وهي تتحدث مع الرئيس الاسرائيلي في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فضيحة لن نقبل بتبييضها.







وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أثارت الثلاثاء 8 نوفمبر جدلا واسعا بسبب ظهورها في قمة المناخ بمصر في حديث ودي تبادلت خلاله الابتسامة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يستحاق هرتسوغ وهو ما دفع بعض الصحف الاسرائيلية الي الاشادة بهذا اللقاء الودي بين الطرفين.

وخلّفت بودن موجة من الانتقادات خاصة وان مشاركتها في قمة المناخ كانت بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سبق له ان أكد في أكثر من مناسبة على ان التطبيع خيانة عظمى.

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وكتب الطاهري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" صورة من مقطع فيديو عار على تونس

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ليست الأولى فقد سبقتها صورة باسمة مع المطبّع حسن شلغومي

وربما ما خفي كان أعظم

وبرو قولوا شعبوية ولغة خشبية واعملوا التبريرات الديبلوماسية اللي ما لقيتوها كان في تبييض هذه الفضيحة"





وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أثارت الثلاثاء 8 نوفمبر جدلا واسعا بسبب ظهورها في قمة المناخ بمصر في حديث ودي تبادلت خلاله الابتسامة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يستحاق هرتسوغ وهو ما دفع بعض الصحف الاسرائيلية الي الاشادة بهذا اللقاء الودي بين الطرفين.وخلّفت بودن موجة من الانتقادات خاصة وان مشاركتها في قمة المناخ كانت بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سبق له ان أكد في أكثر من مناسبة على ان التطبيع خيانة عظمى.