بوغلاب: سفير اليابان يوزع في كرادن الكسكسي والمسؤولين متاعنا يتصوروا ...الرخص وقلة الهمة..الرهوط هاذم ما يمثلوش تونس وما يعرفوش تاريخها

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وقال بوغلاب مستنكرا "شنوة الي صارلنا بش نوليو نساسيو ومادين يدينا، من وقتاش الدول الاجنبية تبعث سفراءها يفرقوا علينا في المقارن والطماطم".وتابع متأسفا "تقول بلاد هزها الطوفان، قدر البلاد طاح ما عاد حد يقرالنا حساب، الرخص وقلة الهمة، مسؤولين بلادي مهندمين مصورين كردونة".وانتقد بوغلاب المسؤولين الذين ظهروا في الصور خلال اعلان سفير اليابان عن توزيع المساعدات وخاطبهم قائلا "انتوما المكستمين ما حشمتوش على رواحكم وانتوما تتصوروا، اش مهزوا سفير اليابان يفرق في الكرادن، ما قالو حد موهيش مهمتك ..ما نبهوش عليه وقالولو راي ما تجيش ...هاذي السيادة!؟ هذا العلو الشاهق!!؟ هاذي تونس الي عاملة علاقات مع اليابان من عام 56، علاش تطيح القدر شبينا ولينا هكا !؟".واضاف متحدثا عن المسؤولين " ارهوط هاذم ما يمثلونيش وما يمثلوش تونس، تونس بقدرها اما العيب فيهم ما يعرفوش بلادهم وما يعرفوش تاريخها".