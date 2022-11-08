محاكمة عامل بشركة السكك الحديدية في قضية استيلاءات

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،متهم كان يعمل بشركة السكك الحديدية متهم بالاستيلاء على كميات هامة من البنزين وبيعها لاحقا للحصول على مبالغ مالية .





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باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه ،مبينا انه يعمل فعلا في الشركة التونسية للسكك الحديدية،وباستفسارة عن وظيفته افاد انه يتولى تزويد عربات الشركة بالوقود، نافيا ان يكون من مهامه قبول الكميات الكبيرة من المزود وهي احدى شركة البنزين ،وكشف المتهم ان زميليه هما المكلفان بالقبول من المزود ،الا انه في حالة غيابهما فانه يتولى تعويضهما .وبخصوص قضية الحال افاد انه كان فعلا متواجدا خلال قبول شحنة البنزين الا انه لم يتولى الامضاء .وطلب محاميه التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة للطلب واجلت القضية .