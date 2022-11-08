بسبب أغنية ميقالو الساخرة حول المنتخب الوطني، النادي الافريقي يستنكر استهداف لاعبيه ويعلن مقاطعة اذاعة موزاييك


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 09:16قراءة: 0 د, 38 ث
      
أصدر مساء الاثنين 7 نوفمبر، النادي الافريقي بيانا أعلن من خلاله المقاطعة الفورية لاذاعة موزاييك أف ام بسبب ما تم اعتباره استهزاء غير بريء بلاعبي النادي معز حسن ونادر الغندري اثر دعوتهما ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.


ونبّه النادي الي ان ما تضمنته الفقرة الساخرة التي تم بثها، هو استباحة لنخبة لاعبي النادي وازدراء من لاعب دون آخر لمجرد دعوته للمنتخب، مؤكدا انه لن يبقى مكتوف الأيدي "أمام جوقة المهرجين ومن يحاولون خلق أجواء من الفتنة والارتباك في إطار حملة مسعورة ضد لاعبينا".

..

.

يذكر ان اذاعة موزاييك أف ام بثت امس الاثنين أغنية ساخرة لميقالو بخصوص المنتخب الوطني ونشرت الاغنية في صفحتها على الفايسبوك قبل ان تقوم بسحبها لاحقا بسبب حملة من جماهير الافريقي...


..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256242



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 | 13 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:56 12:10 06:50 05:21
Babnet
20°
Babnet27°Babnet% 56:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1627°-1826°-1824°-1823°-17
  • Avoirs en devises
    22683,6

  • (7 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26335 DT        1$ =3,31069 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 nov)   1337,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   