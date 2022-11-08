بسبب أغنية ميقالو الساخرة حول المنتخب الوطني، النادي الافريقي يستنكر استهداف لاعبيه ويعلن مقاطعة اذاعة موزاييك

أصدر مساء الاثنين 7 نوفمبر، النادي الافريقي بيانا أعلن من خلاله المقاطعة الفورية لاذاعة موزاييك أف ام بسبب ما تم اعتباره استهزاء غير بريء بلاعبي النادي معز حسن ونادر الغندري اثر دعوتهما ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.





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ونبّه النادي الي ان ما تضمنته الفقرة الساخرة التي تم بثها، هو استباحة لنخبة لاعبي النادي وازدراء من لاعب دون آخر لمجرد دعوته للمنتخب، مؤكدا انه لن يبقى مكتوف الأيدي "أمام جوقة المهرجين ومن يحاولون خلق أجواء من الفتنة والارتباك في إطار حملة مسعورة ضد لاعبينا".يذكر ان اذاعة موزاييك أف ام بثت امس الاثنين أغنية ساخرة لميقالو بخصوص المنتخب الوطني ونشرت الاغنية في صفحتها على الفايسبوك قبل ان تقوم بسحبها لاحقا بسبب حملة من جماهير الافريقي...