وليد بن صالح: هناك صعوبات في تمويل ميزانية الدولة لما تبقى من 2022

أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، وجود صعوبات في تمويل ميزانية الدولة لما تبقى من العام الجاري 2022.





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ستتم المصادقة على قانون حوكمة المؤسسات العمومية في نوفمبر الجاري.. وكنا نتمنى المشاركة في اعداده

ورجّح بم صالح، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء، ان تكون هذه الصعوبات المالية، سببا في تاخر صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022.وشدد بن صالح على ان اولى اولويات الحكومة اليوم هي اصدار قانون المالية التكميلي 2022، يليه مشروع قانون المالية 2023.وشدد بن صالح ان الخبراء المحاسبين لم يطلعوا على قانون المالية الجديد، والذي اصبح جاهزا، حسب تأكيده.وقال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين ان الحكومة ستصادق خلال شهر نوفمبر الجاري، على القانون الجديد لحكومة المؤسسات العمومية.وشدد بن صالح، ان اصلاح المؤسسات العمومية لا يتم بنص قانوني فقط، بل يستوجب وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع.واضاف بن صالح ان هيئة الخبراء المحاسبين، راسلت رئاسة الحكومة من اجل الاطلاع على القانون قبل عرضه على المصادقة، لكنها لم تتلقى ردا الى حد الآن.وتابع: "كنا نتمنى ان يتم تشريكنا في اعداد مشروع قانون حوكمة المؤسسات العمومية".وشدد بن صالح على ان اي عملية اصلاح للمؤسسات العمومية تستوجب منهجية واضحة وتصور وآليات واولويات وعملية تقييم مستمر.