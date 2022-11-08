معز بن غربية للجريئ: أتحداك ان تكون ضيفي... ومستعدون نخلصوا الاستديو في قطر

هاجم الاعلامي معز بن غربية في مداخلته في برنامجه " ستاد +" على قناة " قرطاج+" رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ.

وتحدى بن غربية وديع الجريئ ان يقبل استضافته في البرنامج قائلا " نتحدى وديع الجريء أنه يُكون ضيفي يوم الجمعة القادم أو الأثنين في أي مكان و مُستعدين نخلصوا أحنا الأستوديو في قطر لمُناقشة الـ 10 سنوات الأخيرة من المدة النيابية على رأس المكتب الجامعي بكُل مافيهم من باهي و خايب و خاصة الإخفاقات".







وقال بن غربية ان التحقيقات اثبتت وجود مافيا في كرة القدم متابعا " تقرير هيئة الرقابة التونسية اثبتت الكثير من التلاعب والخروقات".

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واكد بن غربية انه لا يتبع لا وديع الجريئ ولا وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.







وقال بن غربية ان التحقيقات اثبتت وجود مافيا في كرة القدم متابعا " تقرير هيئة الرقابة التونسية اثبتت الكثير من التلاعب والخروقات".واكد بن غربية انه لا يتبع لا وديع الجريئ ولا وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.