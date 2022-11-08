قيس سعيد يهاجم جبهة الخلاص: مآربهم معروفة..... طردهم الشعب من سيدي بوزيد فاجتمعوا في جنيف

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" غلّطوني " ..!

أصبح واضحا أنّ مصدر المعطيات الرّئاسيّة بخصوص تظاهرات المعارضة هو نفسه بخصوص المضاربة والإحتكار و مخازن الحديد والبصل والبطاطا …… والصّحراء الغربيّة .. وما يجري في جرجيس ..!

- السّيّد الرئيس : " تظاهرة الرّقاب تمّت يوم الأحد ، والتّدوينات التي أطلعوك عليها تتحدّث عن طرد الجبهة .. يوم السّبت ..! " 😂"