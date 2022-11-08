قيس سعيد يهاجم جبهة الخلاص: مآربهم معروفة..... طردهم الشعب من سيدي بوزيد فاجتمعوا في جنيف

هاجم الاثنين 7 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين ، جبهة الخلاص الوطني واشار الي التحرّك الاخير الذي نظمته في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وتصريحات قياداتها بوجود تضييق على الحريات.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد " فنّد مجددا الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم".
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وتابع قائلا " إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف".
تجدر الاشارة الي ان جبهة الخلاص نظمت تحركا الاحد 6 نوفمبر بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد ونفت ما تم تداوله حول طردهم من الجهة وأكدت نجاحه رغم التضييقات التي تعرضوا لها بحرمانهم من كراء قاعة لتنظيم اجتماعهم وهرسلة أصحاب القاعات بالجهة حسب تصريح نجيب الشابي.
وعلّق سمير ديلو بالتدوينة التالية :
" غلّطوني " ..!
أصبح واضحا أنّ مصدر المعطيات الرّئاسيّة بخصوص تظاهرات المعارضة هو نفسه بخصوص المضاربة والإحتكار و مخازن الحديد والبصل والبطاطا …… والصّحراء الغربيّة .. وما يجري في جرجيس ..!
- السّيّد الرئيس : " تظاهرة الرّقاب تمّت يوم الأحد ، والتّدوينات التي أطلعوك عليها تتحدّث عن طرد الجبهة .. يوم السّبت ..! " 😂"
يذكر في نفس السياق أن عددا من الشخصيات المساندة لجبهة الخلاص والمعارضة لمسار 25 جويلية سجلت حضورها الاثنين على هامش الدورة 41 لاستعراض التقرير الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
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