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الجديدة... محاصرة عنصر متشدد مفتش عنه في قضية ارهابية
Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 20:02
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تمكن اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 اعوان مركز الأمن الوطني بالجديدة؛ واثر دورية أمنية بالجهة لحفظ النظام من محاصرة وايقاف عنصر متشدد دينيا ، محل مضمون حكم في قضية إرهابية .
وقد تم الاحتفاظ به وايداعه السجن في انتظار احالته على القضاء.
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