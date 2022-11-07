الجديدة... محاصرة عنصر متشدد مفتش عنه في قضية ارهابية

تمكن اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 اعوان مركز الأمن الوطني بالجديدة؛ واثر دورية أمنية بالجهة لحفظ النظام من محاصرة وايقاف عنصر متشدد دينيا ، محل مضمون حكم في قضية إرهابية .







وقد تم الاحتفاظ به وايداعه السجن في انتظار احالته على القضاء.





