الجديدة... محاصرة عنصر متشدد مفتش عنه في قضية ارهابية


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 20:02قراءة: 0 د, 12 ث
      
تمكن اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 اعوان مركز الأمن الوطني بالجديدة؛ واثر دورية أمنية بالجهة لحفظ النظام من محاصرة وايقاف عنصر متشدد دينيا ، محل مضمون حكم في قضية إرهابية .


وقد تم الاحتفاظ به وايداعه السجن في انتظار احالته على القضاء.


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