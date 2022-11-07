أمين محفوظ يوجه رسالة للاحزاب: دستور قيس سعيّد موش بش يطوّل ..ايجاو نعملوا دستور لدولة ديمقراطية


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 20:22قراءة: 0 د, 41 ث
      
جدّد الاثنين 7 نوفمبر، استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ انتقاده لدستور 25 جويلية الذي أصدره رئيس الجمهورية مشددا على ان هناك فرق كبير بين هذا الدستور ومشروع دستور 20 جوان الذي صاغته اللجنة الاستشارية.


وقال أمين محفوظ ان دستور قيس سعيد يقود البلاد في اتجاه نظام ديكتاتوري من خلال نظام يملك فيه الرئيس كل السلط مشيرا في المقابل الي ان مشروع دستور 20 جوان يكرّس الديمقراطية.

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ورجح محفوظ أنه سيتم عاجلا أم ٱجلا الغاء دستور قيس سعيد وتغييره وقال " الدستور الجديد موش باش يطوّل" داعيا مختلف الأطراف السياسية الي الاجتماع حول مشروع دستور اللجنة الاستشارية.

وقال "اتحدى جميع الاحزاب اذا يجتمعوا على مشروع دستور 20 جوان 2022 مرحبا بيهم بما فيهم حركة النهضة" وتابع قائلا "يزي مالعرك والخصام وتصفية الحسابات وايجاو نعملو دستور لدولة ديمقراطية".
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الفيديو: الدقيقة 35:48



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