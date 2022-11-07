المحرس: فوضى عارمة ..ومنصب المعتمد شاغر منذ أشهر..فإلى متى؟


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 16:37قراءة: 0 د, 56 ث
      
باب نات - لم يتم الحسم بعدُ في بعض الشغورات المتواصلة منذ أشهر في عدد من المناصب، على غرار منصب معتمد المحرس من ولاية صفاقس، فعديد الوظائف تُسيّر اليوم بالنيابة وأخرى تسودها اللخبطة والفوضى على مستوى التسيير. وهو ما أصبح يتسبب في حالة من الفوضى والضعف والهشاشة على مستوى التيسير.


وأكثر من ذلك يوجد اليوم عديد المسؤولين في مختلف المناصب بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس لا يمارسون مهامهم بصفة فعلية، حيث يكتفون بتصريف الأعمال ولا يبادرون من تلقاء أنفسهم باتخاذ اجراءات وتغيب عنهم الجرأة والشجاعة لأنهم يخشون "التورط" في اتخاذ بعض القرارات التي قد تتسبب في فقدانهم مناصبهم.

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هذا وقد عبر عدد من أهالي معتمدية المحرس من ولاية صفاقس عن استيائهم من عدم سد الشغور الحاصل في خطة معتمد بهذه المعتمدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف ساكن. وأشاروا إلى أن معتمدية دون معتمد منذ أشهر بعد أن قدم المعتمد السابق فؤاد حفوز استقالته دون تعويضه، فيما تم اللجوء إلى حلول مؤقتة بتعيين معتمد الصخيرة لتسيير شؤون المعتمدية بالنيابة.

واعتبر الأهالي أن الحلول الوقتية التي دامت طويلا، ستؤثر على نسق العمل وتشتت المجهودات وتعطل مصالحهم. وطالب الأهالي بالإسراع في سد الشغورات ضمانا للسير الطبيعي للعمل.
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وائل الرميلي

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