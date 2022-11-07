ريم الكافية تصرّح بأن الدلاجي طلب منها ارتداء ملابس غير لائقة والرقص أمامه على الطاولة والأخير يقرّر مقاضاتها


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 16:24قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن الأحد 6 نوفمبر، الفنان مصطفى الدلاجي انه قرر مقاضاة الفنانة ريم الكافية اثر تصريحاتها في برنامج الدوامة واتهامها له بالتحرّش قائلة انه طلب منها ارتداء ملابس غير لائقة والرقص أمامه على الطاولة.


واشار الدلاجي الي انه سبق لريم الكافية الادلاء بهذه التصريحات لقناة تونسنا وأكد ان القناة قامت لاحقا بحذف تصريحات ريم الكافية تجنبا للتتبعات القضائية مستغربا من السماح لمقدم برنامج الدوامة محمد الخماسي من السماح لها بالشتم والثلب.

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واعتبر الدلاجي ان ما صدر من ريم الكافية "بوز" رخيص مجددا تأكيده أنه لجأ للقضاء وخاطبها قائلا " انتظري الدلاجي في المحاكم".

الفيديو الدقيقة 35
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