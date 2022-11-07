فيديو... دخل لإسعافه فتسبب بإصابة مؤلمة


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 10:34قراءة: 0 د, 41 ث
      
تسبب أحد المسعفين داخل ملاعب الدوري الألماني لكرة القدم بإصابة مؤلمة للاعب كان بحاجة إلى تدخل طبي.


وتعرض أنتوني لوسيلا، قائد فريق بوخوم الألماني البالغ 36 عاما، لإصابة على مستوى الرأس، بعد اصطدامه بزميله في الفريق، الكوستاريكي كريستيان غامبوا، سقط على إثرها على أرضية الملعب، واحتاج إلى تدخل طبي.

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وعلى الفور استدعى الحكم توبياس ستيلر، الطاقم الطبي لفريق بوخوم، الذي سارع بدوره للنزول إلى أرضية الملعب، لتقديم الإسعافات الأولية لأنتوني.

من سوء حظ اللاعب، أن المسعف انزلق على مسافة قليلة منه، لتصطدم قدماه بوجه أنتوني لوسيلا، ليتلقى ضربة ثانية في غضون دقائق قليلة.
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لكن الإصابة لم تكن شديدة، إذ تمكن اللاعب من إكمال المباراة حتى نهايتها، التي لم تصب لصالح فريقه.

وخسر بوخوم من مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، السبت، لحساب الجولة الثالثة عشرة من "البوندسليغا".


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