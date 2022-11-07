ديلو: 'كان من الأجدر تعيين أعضاء البرلمان المقبل عن طريق مرسوم رئاسي'


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 10:19قراءة: 0 د, 29 ث
      
تعليقا على تصريحات مسؤولي هيئة الانتخابات حول ايجاد حلول لبعض المترشحين للانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر، قال القيادي في جبهة الخلاص، سمير ديلو، انه كان من الاجدر تعيين اعضاء البرلمان القادم عبر مرسوم رئاسي، عوض تكبّد مصاريف تنظيم انتخابات تشريعية.


و في تصريح لاذاعة شمس, شدد ديلو على ان الانتخابات هي اساسا احالة الكلمة للشعب لقول كلمته بناء على وعود، وهو ما لا يتوفر في الانتخابات القادمة.

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واعتبر ديلو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان من بين خطايا الطبقة السياسية الحاكمة سابقا والتي آمنت به صدّقته، حسب تعبيره.



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