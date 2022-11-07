جلال القادري: 'الدبشي ابن المنتخب.. ولن أتحدث عن تفاصيل تحضيراته'

دعا الناخب الوطني جلال القادري في تدوينة نشرها عبر حسابه على فايسبوك جميع التونسيين والتونسيات إلى الاصطفاف وراء المنتخب التونسي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 والتي ستنطلق في العشرين من شهر نوفمبر الجاري.





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وأشار القادري في تدوينته إلى "أن قائمة اللاعبين لا يمكن أن تضم أكثر من 26 لاعبا وبالتالي مهما كانت الاختيارات سوف تكون هناك دائما ردود فعل متباينة، إذ يعتقد البعض أن الاختيارات مناسبة، فيما يعترض البعض الآخر على بعض الأسماء"، وفقًا لتعبيره.وأضاف الناخب الوطني أن خير مثال على ذلك هو ما حصل لحارس الترجي الرياضي التونسي صدقي الدبشي حيث أكد "أنه يبقى ابن المنتخب"، كاشفًا أنه "لن يعود لبعض التفاصيل المتعلقة بتحضيراته وببداية الموسم مع فريقه الترجي الرياضي التونسي.."وكان القادري قد صرح مساء الأحد أنه يحترم الترجي الرياضي بمسؤوليه وجماهيره، وأنه لن يخوض في مسألة عدم دعوة الدبشي إلى المنتخب ما لم يسمح له الفريق بالتحدث عن الأمور الداخلية للنادي.من جهته، طالب الترجي الرياضي التونسي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مدرب المنتخب الوطني التونسي بتقديم توضيحات حول تصريحاته التي كان قد أدلى بها قبل سفر بعثة نسور قرطاج إلى العربية السعودية، أين سيجري تربصًا أخيرًا قبل التحول إلى قطر من أجل خوض كأس العالم.