حمة الهمامي: صفر فاصل خير من فاسد واصل !

انتقد الأحد 6 نوفمبر، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي الإعلام ودوره في ترذيل الحياة السياسية في تونس و استدعائها لشخصيات معينة على حساب آخرين.

وحذر حمة الهمامي في حوار على راديو الديوان أف أم من توجه رئيس الجمهورية للاستبداد قائلا " شفتوش واحد في العالم عمل دستور وحدو؟؟"، مضيفا " نتجه لاستبدال حكم النهضة بحكم الفرد".





وتابع حمة الهمامي " معارضتنا لقيس سعيّد معارضة برامج ودفاع عن الحريات في تونس".

ورد حمة الهمامي على من وصف حزبه بحزب صفر فاصل بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلا ''صفر فاصل خير من فاسد واصل''.

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وتابع حمة الهمامي " معارضتنا لقيس سعيّد معارضة برامج ودفاع عن الحريات في تونس".ورد حمة الهمامي على من وصف حزبه بحزب صفر فاصل بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلا ''صفر فاصل خير من فاسد واصل''.