جوهر بن مبارك من الرقاب: نحن اليوم في الشوارع ورانا شعب تونس والانقلاب معزول

نظمت الأحد 6 نوفمبر، جبهة الخلاص الوطني اجتماعا عاما بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد بحضور عدد من قيادات الجبهة يتقدمهم جوهر بن مبارك واحمد نجيب الشابي وسمير ديلو وسميرة الشواشي.





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ونبه جوهر بن مبارك الي ان السلطة القائمة سعت الي منع انعقاد اجتماع جبهة الخلاص في احدى القاعات بالجهة مشيرا الي انه تم هرسلة اصحاب القاعات بالجهة وقال "أغلقوا أمامنا كل القاعات وهرسلوا اصحاب القاعات لكننا الان في شوارع الرقاب واذا لم تستوعبنا القاعات فان شوارع تونس تستوعبنا".وتابع بن مبارك مخاطبا انصار الجبهة "تونس موناش بش نخليوها لقيس سعيد وفمة رجال نساء ورجال دفع الغالي والنفيس حتى يعيشوا احرار وبكرامتهم..موناش بش نتعبوا وموناش مسلمين".واعتبر بن مبارك ان عدد انصار جبهة الخلاص يتضاعف يوما بعد يوم أمام عزلة الانقلاب وقال "احنا في شوارع تونس والانقلاب اليوم معزول في حفرة اسمها قرطاج" وسط ترديد الانصار لعديد الشعارات " حريات حريات دولة البوليس وفات ...ويسقط يسقط الانقلاب وتونس حرة حرة والانقلاب على برا".