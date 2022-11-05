عبير موسي وأنصارها يحتجون أمام الهايكا


Publié le Samedi 05 Novembre 2022 - 12:27 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نظم السبت 5 نوفمبر، الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا حيث حضرت رئيسة الحزب عبير موسي والعشرات من أنصارها رافعين الراية الوطنية ومرددين عديد الشعارات المنددة بالوضع العام في البلاد واساسا في علاقة بالمجال الاعلامي.


ومن بين الشعارات التي رددتها عبير موسي وانصارها "يا مهندس المنظومة وينو حقي في المعلومة وعار عار عار... هايكا بلاش قرار وأيضا هايكا بلاش قرار ..تمشي تشد الدار" كما تم ترديد عديد الشعارات الرافضة للمسار الانتخابي والمطالبة باسقاط المنظومة.

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تجدر الاشارة الي ان رئيسة الحزب عبير موسي سبق لها الاعلان عن هذه الوقفة احتجاجا على ما اعتبرته تشويها ممنهجا لها وترويجا لمغالطات من بعض وسائل الاعلام في علاقة باضراب الجوع الذي نفذته أمام وزارة الداخلية.



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