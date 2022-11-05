الصافي سعيد: وزيرة المالية حلت فينا مرميطة .. والحكومة تشتغل على تونس وكأنها تشتغل على تنزانيا

قال الناشط السياسي والنائب السابق الصافي سعيد أن ما وصفها " بالمرميطة الي قدمتها وزيرة المالية فيها كل شي و ما فيها شيء واضح".

وحول موقفها من الدعم قال الصافي سعيد أن "البرنامج الخاص بتوجيه الدعم ينجم يتكلف أغلى من الدعم".







واكد أن الحكومة فيها تقنيين يعملون على تونس كما هو الحال مع " تنزانيا". مضيفا "كل دولة وكل امبراطورية عبر التاريخ حاولت تقوم بإصلاحات مستعجلة وفورية بالطريقة هاذي سقطت"..

..



.



وانتقد الصافي سعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال أن الرّئيس قيس سعيّد في ورطة و من يحكُم هي الأجهزة ... وأن مُعارضة 25 جويلية قاعدة تكثر و تتجمّع في الداخل و الخارج وأنه عندما يكرّر الرئيس بأنه "ليس في حيرة من أمره " فهذا اكبر دليل على انّه فعلا في حيرة من امره..



.. ...

ومن ناحية أخرى انتقد هيئة الانتخابات قائلا "هيئة الانتخابات قاعدة تعمل في جريمة في حق الشعب التونسي".









واكد أن الحكومة فيها تقنيين يعملون على تونس كما هو الحال مع " تنزانيا". مضيفا "كل دولة وكل امبراطورية عبر التاريخ حاولت تقوم بإصلاحات مستعجلة وفورية بالطريقة هاذي سقطت"..وانتقد الصافي سعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال أن الرّئيس قيس سعيّد في ورطة و من يحكُم هي الأجهزة ... وأن مُعارضة 25 جويلية قاعدة تكثر و تتجمّع في الداخل و الخارج وأنه عندما يكرّر الرئيس بأنه "ليس في حيرة من أمره " فهذا اكبر دليل على انّه فعلا في حيرة من امره..ومن ناحية أخرى انتقد هيئة الانتخابات قائلا "هيئة الانتخابات قاعدة تعمل في جريمة في حق الشعب التونسي".