أمين محفوظ: 'قيس سعيّد خالف الإستشارة الإلكترونية.. وأرسى نظاما دكتاتوريا على مقاسه'


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 20:56 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال استاذ القانون الدستوري، امين محفوظ، ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قام بارساء نظام دكتاتوري علا علاقة له بالديمقراطية.
واضاف محفوظ، خلال حضوره في برنامج RDV9 الجمعة، ان رئيس الدولة لم يحترم حتى الاستشارة التي اطلقها، والتي طالب اغلب المشاركين فيها بارساء نظام رئاسي.


واعتبر محفوظ على ان النظام الرئاسي الذي اعتمده سعيد مخالف تماما للنظام الذي ارساه في الدستور الجديد، مؤكدا ان النظام الرئاسي هو نظام ديمقراطي يقوم اساسا على مبدأ التوازن بين السلط.
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