احباط توزيع كميات من الخمور الفاسدة... كانت تصنع في مصنع عشوائي

افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بصاحب مصنع عشوائي لإنتاج مادة الكحول بأحد مدن الجنوب التونسي و سائق بالمصنع المذكور و تقديم احد الشركاء بالمصنع و صاحب شركة مواد غذائية و تحرير محضر من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك و استعمال مدلس و التحيل و ترويج منتوجات فاسدة و غير صحية و التهرب الجبائي و ذلك على خلفية ضبط سيارة محملة ب3120 قارورة كحول كانت موجهة للترويج بالسوق الداخلية فتم الاذن بحجزها بعد ان تبين على ضوء الأبحاث ان المصنع المنتج للكحول عشوائي و يعمل بطريقة غير قانونية و ان الفاتورة المدلى بها المرافقة لكمية للكحول مدلسة تحمل بيانات غير حقيقية. كما أنه بعرض عينة من الكحول على مصالح الصحة تبين انها فاسدة و غير مطابقة للشروط الصحية مما يستوجب اتلافها .







واكد الغنيمي ان فرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب تعهدت بمواصلة البحث في الموضوع للكشف على بقية المتورطين في الموضوع مبينا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث في ملف القضية.



