ماهر مذيوب: الاتحاد البرلماني الدولي دعا لاسقاط الدعاوى ضد ال 120 نائبا وسيرسل وفدا لتونس ‎‎

اكد القيادي في حركة النهضة ومساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب انه تحصل على مراسلة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
واكد أن الاتحاد البرلماني الدولي قبل شكاوي 56 نائبا تونسيا ودعا لاسقاط الدعاوى ضد ال 120 نائبا، و جدد رغبته لزيارة تونس في المستقبل القريب.
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ووفق المراسلة التي نشرها مذيوب في صفحته الرسمية سمية على الفيسبوك " فقد جدد الاتحاد البرلماني الدولي مخاوفه بشأن وضع جميع أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، و لاسيما وضع ال 120 نائبا، الذين يخضعون للتحقيق بتهمة التآمر و تقويض امن الدولة، كما دعا الاتحاد ،السلطات التونسية إلى إسقاط الدعاوي المرفوعة ضد هؤلاء النواب.
واضاف " من جهة أخرى أكد الاتحاد البرلماني الدولي رغبته في إيفاد بعثة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الى تونس في المستقبل القريب.
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