ماهر مذيوب: الاتحاد البرلماني الدولي دعا لاسقاط الدعاوى ضد ال 120 نائبا وسيرسل وفدا لتونس ‎‎


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 19:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اكد القيادي في حركة النهضة ومساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب انه تحصل على مراسلة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.


واكد أن الاتحاد البرلماني الدولي قبل شكاوي 56 نائبا تونسيا ودعا لاسقاط الدعاوى ضد ال 120 نائبا، و جدد رغبته لزيارة تونس في المستقبل القريب.

..

.

ووفق المراسلة التي نشرها مذيوب في صفحته الرسمية سمية على الفيسبوك " فقد جدد الاتحاد البرلماني الدولي مخاوفه بشأن وضع جميع أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، و لاسيما وضع ال 120 نائبا، الذين يخضعون للتحقيق بتهمة التآمر و تقويض امن الدولة، كما دعا الاتحاد ،السلطات التونسية إلى إسقاط الدعاوي المرفوعة ضد هؤلاء النواب.

واضاف " من جهة أخرى أكد الاتحاد البرلماني الدولي رغبته في إيفاد بعثة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الى تونس في المستقبل القريب.
..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256071



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:58 12:10 06:46 05:18
Babnet
17°
 Babnet28° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1720°-1422°-1823°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   