ماهر مذيوب: الاتحاد البرلماني الدولي دعا لاسقاط الدعاوى ضد ال 120 نائبا وسيرسل وفدا لتونس ‎‎

اكد القيادي في حركة النهضة ومساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب انه تحصل على مراسلة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.





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واكد أن الاتحاد البرلماني الدولي قبل شكاوي 56 نائبا تونسيا ودعا لاسقاط الدعاوى ضد ال 120 نائبا، و جدد رغبته لزيارة تونس في المستقبل القريب.ووفق المراسلة التي نشرها مذيوب في صفحته الرسمية سمية على الفيسبوك " فقد جدد الاتحاد البرلماني الدولي مخاوفه بشأن وضع جميع أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، و لاسيما وضع ال 120 نائبا، الذين يخضعون للتحقيق بتهمة التآمر و تقويض امن الدولة، كما دعا الاتحاد ،السلطات التونسية إلى إسقاط الدعاوي المرفوعة ضد هؤلاء النواب.واضاف " من جهة أخرى أكد الاتحاد البرلماني الدولي رغبته في إيفاد بعثة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الى تونس في المستقبل القريب.