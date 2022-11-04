رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 18:47 قراءة: 0 د, 8 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الدكتور عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي




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