استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الدكتور عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
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