النفطي: 'نعيش مع سعيّد شعبوية يمينيّة تتّجه نحو التسلّط..'

حلّ المهندس حاتم النفطي، المؤلّف والكاتب، ضيفا على برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، للحديث عن كتابه الجديد، مشيرا إلى أنّه تطرّق من خلاله إلى "شعبويّة قيس سعيّد".
وأوضح النفطي، قائلا: "مع قيس سعيّد نحن في حالة شعبويّة يمينيّة تتّجه نحو التسلّط.. فهو يعتبر نفسه تجسيدا للشعب".
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وفسّر حاتم النفطي عدم محاورة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوسائل الإعلام بأنّه يرفض "الوساطة والمحاسبة".
واعتبر المتحدّث أنّ تونس اليوم في مخاض ثوري، قائلا: "دائما في المخاض هناك هنات وتراجعات..".
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