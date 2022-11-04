النفطي: 'نعيش مع سعيّد شعبوية يمينيّة تتّجه نحو التسلّط..'

حلّ المهندس حاتم النفطي، المؤلّف والكاتب، ضيفا على برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، للحديث عن كتابه الجديد، مشيرا إلى أنّه تطرّق من خلاله إلى "شعبويّة قيس سعيّد".







وأوضح النفطي، قائلا: "مع قيس سعيّد نحن في حالة شعبويّة يمينيّة تتّجه نحو التسلّط.. فهو يعتبر نفسه تجسيدا للشعب".



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وفسّر حاتم النفطي عدم محاورة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوسائل الإعلام بأنّه يرفض "الوساطة والمحاسبة".



واعتبر المتحدّث أنّ تونس اليوم في مخاض ثوري، قائلا: "دائما في المخاض هناك هنات وتراجعات..".

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وأوضح النفطي، قائلا: "مع قيس سعيّد نحن في حالة شعبويّة يمينيّة تتّجه نحو التسلّط.. فهو يعتبر نفسه تجسيدا للشعب".وفسّر حاتم النفطي عدم محاورة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوسائل الإعلام بأنّه يرفض "الوساطة والمحاسبة".واعتبر المتحدّث أنّ تونس اليوم في مخاض ثوري، قائلا: "دائما في المخاض هناك هنات وتراجعات..".