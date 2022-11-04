سمير ديلو: تأجيل النظر مجددا في قضية عامر عياد وعبد اللطيف العلوي


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 16:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة ان الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قررت اليوم تأخير النظر في قضية تصريحات الاعلامي عامر عياد وعبد اللطيف العلوي القيادي بائتلاف الكرامة على القناة التلفزية الخاصة “الزيتونة”.
وحكم في القضية على عياد ابتدائيا بأربعة أشهر سجنا وعلى العلوي بثلاثة أشهر .

وقال ديلو ان الدائرة أجلت النظر في القضية الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري والى ان ذلك جاء استجابة لطلب المحامين.
يشار الى ان الدائرة قد أجلت يوم الجمعة 14 اكتوبر النظر في القضية الى جلسة اليوم استجابة لطلب الدفاع.
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